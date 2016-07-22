Савченко розповіла, що списки російської сторони - це так звана тюремна пошта

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Савченко зараз збирає інформацію від людей, щоб максимально відкоригувати списки

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Народний депутат Надія Савченко отримала списки заручників, які перебувають в полоні у бойовиків, та осіб, на видачі яких наполягають лідери самопроголошенихЛДНРпісля переговорів у Мінську. Про це Надія Савченко заявила в ефірі телеканалу112 Україна

«Списки людей, яких запитує донецька і луганська окуповані території, мені були передані після Мінська, через Рубана. Підтверджений список людей, яких українська сторона запитує, мені було надано також після Мінська. Списки російської сторони - це так звана тюремна пошта. І далі все це збір інформації від родичів в ручному режимі», - прокоментувала Надія Савченко.

«За цю ніч я вже оновила списки, там є доповнення. Я зараз збираю інформацію від людей, щоб максимально відкоригувати списки. Червоним позначені прізвища тих, чиї тіла були передані батькам для похорону, але незважаючи на це, вони не визнавали смерть своїх родичів. Якщо людина ще вірить, то раптом вдасться знайти рідних. Просто не треба припиняти пошуки. І я продовжую пошук, продовжую збір інформації», - заявила Надія Савченко.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи. У Службі безпеки України заявили, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками. 15 січня Савченко визнала, що оприлюднені нею раніше списки полонених повинні бути доповненими та є некоректними на даний момент.

16 січня вона опублікувала уточнені списки українців, які нині перебувають у полоні на окупованих територіях.

Як відомо, нардеп порушила низку норм українського законодавства, опублікувавши свій список полонених.