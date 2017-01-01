Сбербанк Росії, який визнав паспорти «Л/ДНР», може відбутися… попередженням

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Конкретного рішення щодо введення санкцій проти Сбербанку досі немає

Санкції, які можуть бути накладені на Сбербанк Росії за обслуговування за так званими паспортами «Л/ДНР», можуть бути мінімальними: попередження чи штраф. Про це у коментарі «Главкому» розповів член Ради Нацбанку Тимофій Мілованов.

«Анулювання ліцензії – це максимальне покарання. Можна, наприклад, попросити Сбербанк не повторювати такого. Так, у нас війна, але якби війни не було, і порушення несуттєве, зроблене вперше або в результаті помилки, його просять виправити. Якщо помилка є системною, можуть бути накладені жорсткі покарання, включаючи передачу інформації до правоохоронних органів», - розповів він.

Мілованов зазначив, що конкретного рішення щодо введення санкцій проти Сбербанку наразі немає. «Має бути проведене розслідування. Це займе час. Рішення про санкції прийматиме правління», - додав він.

За словами економіста, Нацбанку потрібна конкретна інформація, на основі якої буде прийняте подальше рішення. «Вони можуть в рамках нагляду запросити в Сбербанку інформацію про те, чи дійсно вони обслуговують за паспортами «ЛДНР». Докази ж можуть з’являтися через різні напрямки: або служба безпеки може надати якісь докази, або сам НБУ в рамках розслідування запросити інформацію. В таких умовах було б актуально, якби розслідуванням займались паралельно і спецслужби, і регулятор», - сказав він.

«Я думаю, що розслідування триватиме більше тижня – може, кілька тижнів», - уточнив Мілованов.

Раніше повідомлялось, що Національний банк ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні - ПАТ «Сбербанк».

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляє, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, що надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції стосовно банку.