Сбербанк в Україні відхрещується від обслуговування осіб з «паспортами» «Л/ДНР»

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«Паспорт» «ДНР»

Банк заявляє, що неухильно дотримується норм українського законодавства

Дочірній банк Сбербанку Росії в Україні - ПАТ «Сбербанк» - не обслуговує фізичних та юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській влади територіях. Про це повідомляється в коментарі банку у відповідь на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

«ПАТ «Сбербанк», будучи українським комерційним банком і здійснюючи свою діяльність на підставі ліцензії НБУ, неухильно дотримується норм українського законодавства. Банк не обслуговував, не обслуговує і не має наміру обслуговувати фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях, і не здійснює фінансові операції на даних територіях. Банк обслуговує клієнтів виключно на підставі документів, що ідентифікують їх відповідно до вимог українського законодавства», - зазначено в повідомленні.

Як наголошується, всі клієнти банку проходять процедуру обов'язкової ідентифікації відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова НБУ №417). Зокрема, відповідно до законодавства України з питань фінансового моніторингу, банк не обслуговує особи, включені в офіційний перелік причетних до здійснення терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і здійснює блокування фінансових операцій таких осіб з урахуванням рекомендацій FATF і відповідних рішень Ради національної безпеки і оборони і Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляє, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, що надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції стосовно банку.

Національний банк України ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні - ПАТ «Сбербанк».