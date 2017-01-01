СБУ готується перевірити представницю Вірменії на «Євробаченні»

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Арцвік Арутюнян

Спецслужба має з’ясувати, чи Арцвік Арутюнян відвідувала окупований Крим

Служба безпеки України перевірить, чи відвідувала окупований Крим вірменська учасниця Євробачення-2017 Арцвік Арутюнян. Про це телеканалу «112 Україна» повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

«Звичайно, ми дуже уважно ставимося до всієї інформації, яка звучить у ЗМІ щодо можливого незаконного перетину кордону тієї чи іншої особистості. Але всі наші рішення базуються виключно на українському законодавстві і після ретельної перевірки. Ми обов'язково подивимося, перевіримо, якщо у нас будуть документальні підтвердження, будемо приймати рішення», - зазначила Гітлянська.

Також вона додала: «Ми намагаємося перевірити всіх, хто планує приїхати до нас для того, щоб потім не було питань, але ви розумієте, до нас приїжджають дуже велика кількість і, можливо, ми не зможемо чисто фізично перевірити всіх, але якщо є якісь сигнали, то звичайно, ми цю інформацію не залишаємо без уваги».

Гітлянська закликала «не вестися на чергові російські фейки, які навмисно (підбурюють, – ред.) ситуацію навколо цього питання».

Раніше російські ЗМІ, посилаючись на радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, опублікували інформацію, нібито Служба безпеки України перевірить усіх учасників конкурсу «Євробачення», який пройде в Києві в першій половині травня.

СБУ тепер з'ясує, чи відвідував той чи інший артист Крим після його приєднання до Росії, і однією з перших такій перевірці буде піддана представниця Вірменії Арцвік Арутюнян.

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд в Україну Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на «Євробаченні».

Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

Керівник апарату СБУ Олександр Ткачук зазначав, що «робити якісь поблажки для окремих людей буде ознакою певної дискримінації».

Самойлова раніше виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.

В Росії вже вирішили відправити Самойлову на «Євробачення-2018».