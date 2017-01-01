СБУ ввела санкції до європейських політиків за вояжі до окупованого Криму

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Італійські депутати в окупованому Криму

СБУ ухвалила рішення про заборону їм в'їзду в Україну терміном на п’ять років

Служба безпеки України перевірила інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн, які прибули на запрошення окупаційної влади «святкувати» третю річницю псевдреферендуму. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

«З’ясувалось, що на території АР Крим незаконно перебувають чотири громадянина Сербії та один громадянин Чехії», - зазначила вона.

Гітлянська повідомила, що СБУ ухвалила рішення про заборону їм в'їзду в Україну терміном на п’ять років.

Речниця СБУ додала, що інформація щодо громадян України у цій делегації на даний час не підтвердилась.

Нагадаємо, що російські та підконтрольні окупантам кримські ЗМІ повідомили, що до Криму приїхала делегація депутатів з Європи. За їхніми повідомленнями, делегація перебуватиме на окупованому Росією півострові 19-21 березня.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Служба безпеки України має проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження проти них санкцій.

СБУ також почала перевірку інформації про візит українських депутатів до окупованого Росією Криму.

Цього тижня минає третя річниця окупації Росією Криму. 16 березня 2014 року на півострові відбувся незаконний «референдум», за підсумками якого, 18 березня, президент Росії Володимир Путін заявив про «прийняття Криму до складу Росії».