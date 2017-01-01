СБУ запевняє, що відомству не доручали розслідувати вбивство журналіста Шеремета

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Павло Шеремет

Водночас працівники СБУ готові допомогти колегам у розслідуванні зухвалого вбивства

Служба безпеки України готова надати будь-яке сприяння в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета і відкрита до діалогу з громадськістю.

Про це в четвер ввечері повідомили у прес-службі відомства.

В СБУ зазначають, що розслідуванням злочину за підслідністю займаються слідчі Національної поліції України.

«Згідно з ч. 5 ст. 36 Кримінально-процесуального кодексу України змінювати підслідність має право Генеральний прокурор, керівник регіональної прокуратури, їх перші заступники і заступники виключно в разі неефективного досудового розслідування», - йдеться в повідомленні.

Крім цього силовики підкреслюють, що в СБУ процесуальне рішення про доручення слідчим органам безпеки здійснювати досудове розслідування вбивства Шеремета не надходило.

Також повідомляється, що підрозділи СБУ виконували доручення слідчих у рамках розслідування вбивства журналіста. Всі доручення виконані належним чином і у встановлені терміни, про що було повідомлено слідство Нацполіції.

«Зокрема, з відповідним процесуальним оформленням, за дорученням слідчих, отримано чотири жорсткі носії інформації із записами камер зовнішнього спостереження, розташованих на одному з будинків по вулиці Івана Франка в Києві. В оригінальному вигляді, без зміни в конфігурації і обсязі матеріалів їх передано слідчому», - додають в СБУ.

Будь-які інші матеріальні носії інформації, на яких можуть зберігатися фактичні дані, що мають значення у справі, співробітники Служби безпеки України не вилучали.

«Вважаємо, що саме звітування перед профільними комітетами Верховної Ради України і співпраця з авторами фільму (фільм-розслідування «Вбивство Павла», - «Главком»), як ініціаторами нової версії розслідування, а не оголошення посадовими особами Міністерства внутрішніх справ України безпідставних і необґрунтованих заяв у ЗМІ, є єдиним прийнятним для керівників усіх правоохоронних органів форматом оприлюднення відомостей про хід розслідування», - резюмували в СБУ.

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

В середу екс-глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе зізналася, що не знала про факти, оприлюднені у розслідувані ЗМІ стосовно про вбивства Шеремета.

У фільмі повідомляється, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

Глава СБУ згодом уточнив, що Устименко був звільнений з лав Служби 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.

Устименко прибув на допит 15 травня.

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