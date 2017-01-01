Суд залишив полковника Без'язикова під вартою до 8 лютого

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Полковник заперечує зв'язок з бойовиками «ДНР»

Апеляційний суд Києва залишив колишнього полоненого, полковника Збройних сил України Івана Без'язикова під вартою до 8 лютого.

«Звинувачення Без'язикова повністю обґрунтовані. Судове розслідування триває. Я не згоден з позицією захисників. Свідчення зібрані в рамках закону. Свідки були попереджені про кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення», - заявив прокурор.

Він додав, що є ризик того, що підсудний полковник буде переховуватися від слідства, якщо його відпустити під домашній арешт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ оприлюднила записи, які підтверджують роботу Без'язикова на «ДНР». У зв'язку з цим СБУ пред'явила Без'язикову підозру у державній зраді.