Нардеп побачив поетапну передачу України під «ефективний контроль РФ»

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Олександр Єфремов

Те, що Єфремова випустили з «клітки» - це перевірка реакції суспільства, якщо її не буде, його можуть звільнити - нардеп

Депутат Семен Семенченко заявив, що Україну поступово передають під «ефективний контроль РФ», доказ тому, мовляв, те, що екс-регіонала Єфремова під час засідання суду звільнили з-під варти. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

«Поки продажні депутати, брехливі «лідери думок» не заморочили людям голови, що «Єфремова не випустили, йому всього лише дали вийти з клітки і посидіти поруч з адвокатами», поки голова ще свіжа, а розум не затьмарений, зробіть висновки. Це пробна куля і перевірка вашої реакції. Якщо ваша реакція їх влаштує - випустять і його самого», - зазначив Семенченко.

За словами депутата, вчинок суддів, які задовольнили клопотання захисту Єфремова щодо його звільнення із «клітки» на період слухання справи, має глибоке значення. «Передача під наглядом наляканих до чортиків, жадібних і брехливих представників «постмайданної влади» ніякого стосунку до реального народного Майдану не має. І справа Єфремова маленький такий, але вельми красномовний штрих в загальному ланцюжку зрад і злочинів, невиконаних обіцянок і поламаних людських доль», - додав Семенченко.

Як альтернативу передачі України «під контроль РФ», нардеп запропонував українцям самим встановити контроль – приєднатись до блокувальників Донбасу. «Приїжджайте в Лисичанськ і Бахмут. Сюди зараз збираються патріоти України з усієї країни. Сюди стягують гвардію і спецпідрозділу поліції. Нам треба зупинити торгівлю на крові. Якщо ми зробимо це ми зможемо зупинити війну», - зазначив нардеп.

Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області задовольнив клопотання захисту екс-голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова та постановив звільнити його з «камери» на період слухання справи в судовому засіданні.

Як відомо, Олександра Єфремова було затримано 30 липня 2016 року. ГПУ оголосила йому підозру за трьома статтями, в т.ч. у скоєнні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприянні створенню терористичної організації «ЛНР». 7 серпня у цій справі було затримано колишнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Медяника.