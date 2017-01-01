Блокувальники на Донбасі перекрили залізницю біля Бахмута

Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим економічної блокади.

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