Блокувальники на Донбасі перекрили залізницю біля Бахмута
- Вчора, 12:56
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Перекрито залізнодорожний переїзд поблизу міста Бахмут Донецької області
Учасники блокади залізниці на Донбасі перекрили залізничний переїзд поблизу міста Бахмут Донецької області. Про це повідомляє в Facebook «Штаб блокади торгівлі з окупантами».
За його даними, кількість учасників акції постійно збільшується.
«Сьогодні силами ветеранів, громадських активістів і волонтерів було перекрито залізнодорожний переїзд поблизу міста Бахмут Донецької області. Наразі встановлюється намет на редуті. До акції долучились військові побратими з різних міст і областей України, волонтери і активісти», - йдеться в повідомленні штабу.
Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.
У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим економічної блокади.
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