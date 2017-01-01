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    Блокувальники на Донбасі перекрили залізницю біля Бахмута

    • Вчора, 12:56
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    Блокувальники залізниці
    Блокувальники залізниці

    Перекрито залізнодорожний переїзд поблизу міста Бахмут Донецької області

    Учасники блокади залізниці на Донбасі перекрили залізничний переїзд поблизу міста Бахмут Донецької області. Про це повідомляє в Facebook «Штаб блокади торгівлі з окупантами».

    За його даними, кількість учасників акції постійно збільшується.

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    «Сьогодні силами ветеранів, громадських активістів і волонтерів було перекрито залізнодорожний переїзд поблизу міста Бахмут Донецької області. Наразі встановлюється намет на редуті. До акції долучились військові побратими з різних міст і областей України, волонтери і активісти», - йдеться в повідомленні штабу.

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    Блокувальники на Донбасі перекрили залізницю біля Бахмута
    Блокувальники на Донбасі перекрили залізницю біля Бахмута
    Блокувальники на Донбасі перекрили залізницю біля Бахмута
    Блокувальники на Донбасі перекрили залізницю біля Бахмута
    Блокувальники на Донбасі перекрили залізницю біля Бахмута

    Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

    У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим економічної блокади.

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