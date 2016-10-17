Вбивство Гіві вигідне ФСБ, російські спецслужби прибирають «символи тероризму» – Семенченко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Семен Семенченко

Подивімося на речі реально. Лідерів російських найманців прибирає ФСБ – народний депутат

За словами народного депутата Семена Семенченка, вбивство терориста Гіві, перш за все, було вигідне російським спецслужбам. ФСБ прибирає так звані символи вбивств і тортур на Донбасі. Про це Семенченко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Лідерів російських найманців прибирає ФСБ. Для чого? Неслухняні? Да ладно... Просто ці люди уособлюють собою всі жахи війни, всі злочини бойовиків 14-15-16 років. Усі вбивства українців, тортури, «Гради», муки наших полонених – все це пов'язується з ними. Тому, коли говорять про «Мінськ», народ починає кричати: «кому амністію», цим? Гіві, моторолам, бетменам? Геть, ганьба! Владу на гілляку! А що тепер? А немає тепер символів убивств і тортур. Немає ні Гіві, ні Моторолера, ні Мозгового. А Захарченко і Плотницький поїдуть. У РФ. Чи Венесуелу. І все», – зазначив Семенчеко.

За словами депутата, російські спецслужби спеціально знищують бойовиків, щоб зробити з окупованих територій Донеччини другу Чечню. «А ці, що залишилися, адже вони типу не вбивали, а просто стояли на блокпостах. Ось їх ми і амністуємо. І будемо робити з ОРДЛО Чечню. Як Путін. З армійськими корпусами, переробленими у народні міліції. І продовжувати красти мільярдами, тільки вже під крильцем Путіна. Але у вишиванці і з «жити по-новому». А замість тітушок і «Беркута» – «народні міліціонери» з ОРДЛО. Ну, ті, що типу не вбивали і тепер типу «наші люди», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, вранці загинув ватажок батальйону бойовиків «Сомалі» Михайло Толстих, відомий як Гіві. Про це повідомляє пропагандистське російське видання Life із посиланням на джерело у «міноборони ДНР».

У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують інформацію щодо смерті Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Справжнє ім’я Гіві – Михайло Толстих. Він брав активну участь в окупації Донбасу російськими військами та найманцями. Гіві також був командиром батальйону «Сомалі», який входить до складу терористичного угруповання «Донецька народна республіка» («ДНР»).