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    Шахту, де стався вибух, закрили на невизначений термін

    • Сьогодні, 17:36
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    Рятувальники на шахті
    Рятувальники на шахті

    Шахту закрито, поки не викачають метан

    Шахту «Степову» ВАТ «Львіввугілля», де сьогодні на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи і загинули 8 гірників, закрили на невизначений термін. Про це УНН повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області. 

    «Наразі шахту закрито, поки не викачають метан», — зазначив він.

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    Коли шахта відновить роботу — невідомо.

    Також повідомляється, що в червоноградській лікарні наразі перебувають 14 осіб, з них двоє у вкрай важкому стані. За необдхідності їх транспортують до Львова.

    Як повідомлялося, після обвалу на шахті створено координаційний штаб з ліквідації наслідків.

    За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

    Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині.

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