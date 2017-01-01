Шахту, де стався вибух, закрили на невизначений термін
- Сьогодні, 17:36
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Шахту закрито, поки не викачають метан
Шахту «Степову» ВАТ «Львіввугілля», де сьогодні на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи і загинули 8 гірників, закрили на невизначений термін. Про це УНН повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області.
«Наразі шахту закрито, поки не викачають метан», — зазначив він.
Коли шахта відновить роботу — невідомо.
Також повідомляється, що в червоноградській лікарні наразі перебувають 14 осіб, з них двоє у вкрай важкому стані. За необдхідності їх транспортують до Львова.
Як повідомлялося, після обвалу на шахті створено координаційний штаб з ліквідації наслідків.
За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.
Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині.