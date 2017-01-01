Штаб блокади опублікував відео зачистки редуту в Кривому Торці

13 лютого відбувся розгін редуту у Кривому Торці, в результаті чого було затримано 43 особи

Величезна кількість силовиків розігнала редут «16 добровольчого батальйону» у Кривому Торці, що на Донеччині, аби відновити торгівлю з окупантами на Донбасі.

Про це пише штаб торгівлі з окупантами на своїй сторінці у Facebook.

«Алчність торгашів із країною-агресором настільки є великою, що не встигла висохнути пролита кров патріотів України, які захищали редут «16 добровольчого батальйону», як жага до наживи взяла верх. Наказ «вилучати зброю» в учасників блокади був лише приводом, аби відновити торгівлю з окупантами, ганебно знищивши редут та незаконно затримавши хлопців», – наголосили блокувальники.

Крім того, активісти оприлюднили відео розгону та вказали на одну цікаву деталь – на відео чітко видно, як один за одним йдуть поїзди прямо під час розгону та незаконного затримання учасників блокади.





Нагадаємо, акції протесту відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання «блокадників».

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

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