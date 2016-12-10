Сім столиць світу, польоти через океан, п’ятизіркові готелі... Нові деталі справи Охендовського

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Михайло Охендовський

За кілька років «співпраці» з Партією регіонів Охендовський отримав понад 150 тис. доларів – слідство

Слідство стосовно «чорної каси» Партії регіонів з'ясувало нові подробиці – НАБУ має дані про те, скільки коштів отримав голова Центрвиборчкому Михайло Охендовський під час своєї «співпраці» із політичною силою. Про це повідомляється в ухвалі Печерського суду Києва від 21 грудня 2016 року, пише «Главком».

За інформацією НАБУ, за кілька місяців до президентських виборів 2010 року (на яких переміг тодішній лідер ПР Віктор Янукович) представники цієї політсили вирішили схилити члена Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського (головою ЦВК його було обрано лише влітку 2013 року) на свій бік.

Кошти у розмірі 100 тис. доларів Охендовський отримав за кілька днів до завершення першого туру президентських виборів 2010 року. Гроші начебто було надано за сприяння Віктору Януковичу як кандидату на президентський пост.

За даними НАБУ, іншу частину суми, 45 тис. доларів, Михайло Охендовський нібито отримав із «чорної каси» Партії регіонів у 2012 році, під час парламентських виборів в Україні, за «за виконання ним в інтересах висунутих політичною партією «Партія регіонів» кандидатів у народні депутати, дій з використанням наданого йому службового становища», пов'язаних із проведенням виборів.

Крім того, на думку детективів, Михайло Охендовський протягом 2012 року здійснив сім закордонних поїздок, для того, щоб вселити віру іноземних чиновників у легитімність українських виборів. Голова Центрвиборчкому жив у п’ятизіркових готелях та користувався послугами дорогих авіакомпаній. За цей час він витратив близько 16 тис. доларів.

Зазначимо, що Михайло Охендовський у 2012 році побував у Парижі, Лондоні, Берліні та інших столицях Європи. Всюди чиновник платив за переліт та проживання у готелях нібито з власних коштів.

«Вказано, що після повернення з ключових країн Європи він не звертався до бухгалтерії ЦВК по відшкодування витрат. Але 27 вересня 2012 року бюджет Партії регіонів зменшився на 4726 доларів – це начебто кошти, які політсила перерахувала за перелічені мандрівки. Того ж дня майже ідентичну суму чиновник переказав на власний банківський рахунок», – стверджують у НАБУ.

Зазначимо, адвокати чиновника вказали, що перебування Охендовського у шести відрядженнях за кордоном (у 2012 році) за власний рахунок не є злочином. Отримання чи неотримання ним відшкодування витрат (у загальній сумі 16 тис. доларів) за місцем роботи є правом особи, а не обов’язком.

Нагадаємо також, що раніше голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський спростував оприлюднену інформацію про те, що Партія регіонів у 2012 році виділяла кошти на підкуп членів ЦВК. Охендовський наголошував, що готовий дати будь-які пояснення правоохоронним органам у разі виникнення у них запитань.

Наразі Охендовського підозрюють за ч. 3 та ч. 4 статті 368 КК (неодноразове отримання неправомірної вигоди у великому розмірі). Підозру теперішньому голові ЦВК було оголошено 13 грудня минулого року, після проведення експертизи зразків його підпису у паперах «чорної бухгалтерії» та інших зразків його автографів.

Детальніше читайте: «Життя Охендовського за часів Партії регіонів. Нові подробиці розслідування «чорної каси»