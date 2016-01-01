  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Охендовський буде судитися з журналістами та НАБУ

    • 26 Грудня, 17:15
    • Розсилка

    Адвокати вже подали заяву про притягнення до відповідальності експерта, який підтвердив справжність його підпису у так званій амбарній книзі Партії регіонів

    Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що оскаржить порушення проти нього кримінальної справи, а також піде до суду через діяльність деяких ЗМІ.

    «Безумовно, своє незаконне притягнення до кримінальної відповідальності, з одного боку, і свою системну дискредитацію з боку деяких нечистих на руку ЗМІ, з іншого, я вже оскаржу і ще буду оскаржувати як у кримінальному, так і цивільному порядку», – зазначив Охендовський.

    Читайте також

    Крім того, глава ЦВК розповів, що адвокати вже подали заяву про притягнення до відповідальності експерта, який підтвердив справжність його підпису у так званій амбарній книзі Партії регіонів.

    «Підпис не мій. Був би він моїм, хіба став би я ще у червні добровільно давати слідству зразки мого почерку для проведення експертизи? І, до речі, перша ж експертиза в цій справі, проведена в незалежному науково-дослідному інституті за зверненням НАБУ, підтвердила розбіжності між зразками мого почерку і тим, яким були зроблені записи на цих фейкових аркушах... Керівництво НАБУ вирішило провести ще одну експертизу. Напевно, гарантований результат вони могли отримати тільки в криміналістичному центрі МВС», – додав Охендовський.
    Нагадаємо, 13 грудня НАБУ вручило Охендовському підозру про правопорушення, передбачені ч. 3 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великих і особливо великих розмірах).

    На думку слідства, ім'я голови ЦВК фігурує в опублікованих списках «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

    Нагадаємо, НАБУ довело справжність підпису Охендовського.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Михайло Охендовський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ