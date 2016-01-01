Охендовський буде судитися з журналістами та НАБУ

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Адвокати вже подали заяву про притягнення до відповідальності експерта, який підтвердив справжність його підпису у так званій амбарній книзі Партії регіонів

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що оскаржить порушення проти нього кримінальної справи, а також піде до суду через діяльність деяких ЗМІ.

«Безумовно, своє незаконне притягнення до кримінальної відповідальності, з одного боку, і свою системну дискредитацію з боку деяких нечистих на руку ЗМІ, з іншого, я вже оскаржу і ще буду оскаржувати як у кримінальному, так і цивільному порядку», – зазначив Охендовський.

Крім того, глава ЦВК розповів, що адвокати вже подали заяву про притягнення до відповідальності експерта, який підтвердив справжність його підпису у так званій амбарній книзі Партії регіонів.

«Підпис не мій. Був би він моїм, хіба став би я ще у червні добровільно давати слідству зразки мого почерку для проведення експертизи? І, до речі, перша ж експертиза в цій справі, проведена в незалежному науково-дослідному інституті за зверненням НАБУ, підтвердила розбіжності між зразками мого почерку і тим, яким були зроблені записи на цих фейкових аркушах... Керівництво НАБУ вирішило провести ще одну експертизу. Напевно, гарантований результат вони могли отримати тільки в криміналістичному центрі МВС», – додав Охендовський.

Нагадаємо, 13 грудня НАБУ вручило Охендовському підозру про правопорушення, передбачені ч. 3 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великих і особливо великих розмірах).

На думку слідства, ім'я голови ЦВК фігурує в опублікованих списках «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

Нагадаємо, НАБУ довело справжність підпису Охендовського.

Джерело: Укрінформ