Суд залишив Охендовського на посаді голови ЦВК

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Михайло Охендовський

Охендовський заявив, що цілком задоволений рішенням суду

Солом'янський райсуд не задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо відсторонення голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського від посади, передає УНН.

«Рішенням суду щодо клопотання щодо відсторонення від виконання обов’язків голови ЦВК я безумовно задоволений. Так само як і задоволений процесуальним провалом протилежної сторони обвинувачення», - сказав Охендовський.

Нагадаємо, сьогодні також Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення не призначати заставу на суму 1 млн 291 тисячу гривень, про яку просив Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, голові ЦВК Михайлу Охендовському.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура планувала 20 грудня передати до Солом’янського районного суду Києва два клопотання стосовно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського – про обрання запобіжного заходу у вигляд застави та про відсторонення від посади.

Нагадаємо, 18 грудня голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському та його захисту вручили два клопотання - про обрання запобіжного заходу у вигляді застави і про відсторонення голови ЦВК від посади.

13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.