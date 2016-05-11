Сімферопольський депутат вважає, що Трамп має визнати окупований Крим частиною Росії

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Дональд Трамп

Депутат із окупованого Криму Степан Кіскин написав листа новообраному президентові США Дональду Трампу із запрошенням відвідати Крим

Севастополь, Ялта, Сімферополь, Керч – таким бачить маршрут обраного президента США Дональда Трампа по Криму депутат підконтрольної Кремлю Сімферопольської міської ради Криму від КПРФ Степан Кіскин. На думку кримського депутата, Трамп повинен визнати приналежність півострова до Росії, така подія має відбутися на «другій Ялтинській конференції», повідомляє «Крим. Реалії».

«Севастополь – місто російської слави, відвідати обов'язково. Палац у Ялті, де відбувалися всі події, де Ялтинська конференція була, Сімферополь обов'язково проїздом, як це Черчілль робив свого часу. Не завадило б йому відвідати місто-герой Керч, де міст будується, де триває грандіозне будівництво. Думаю, програма має бути грандіозною, і такий візит був би цікавий всім», – сказав Кіскин у коментарі .

На початку листопада 2016 року Степан Кіскин написав листа новообраному президентові США Дональду Трампу із запрошенням відвідати Крим і визнати нинішній статус півострова. Відповіді депутат поки не отримав, він пов'язує це з «саботажем послів США» проти нового президента. Кіскин також розповів про намір привітати новообраного президента США зі вступом на посаду після інавгурації.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 січня, вступає на посаду обраний президент США Дональд Трамп. Церемонія інавгурації пройде о 12:00 (19:00 за київським часом).