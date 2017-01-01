Синоптики назвали області України, де снігу випаде найбільше
- Сьогодні, 15:29
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Морозний циклон залишить Україну 9 січня
Найбільше снігових опадів передбачається на території Одеської та Миколаївської областей.
Про це на брифінгу розповів директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда, повідомляє «Укрінформ».
За його словами, циклон залишить Україну 9 січня.
«Але інтенсивність опадів зменшиться вже 8 січня. Тобто період циклону буде достатньо коротким», – обіцяє Кульбіда.
Він прогнозує, що з 10 січня відбудеться поступове підвищення температурного режиму по всій Україні.
Нагадаємо, сьогодні з 8:00 у зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов (снігопади, хуртовини пориви вітру 15–22 м/с, різким зниженням температури повітря до -17°С) та з метою недопущення заторів у русі й оперативного розчищення доріг від снігу в Одеській області тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на всіх автодорогах загального користування.
У Миколаївській області з 8:00 тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на автодорогах державного значення, зокрема: Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+550 (від межі із Одеською обл.) – км 177+531 (до межі із Херсонською обл., під’їзд до смт. Березанка, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14 – км 4+40 (до перехрестя вулиць у смт. Берзанка) та Нечаєне – Очаків, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) – км 36+900 (до перехрестя з автодороги Т-15-07 на виїзді з м. Очаків).
З 10:00 закрито трасу М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на ділянці від 177 по