Ситуація в Авдіївці: обстріли не припинялися, бойовики стріляють з гранатометів

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Годину тому вже було 72 обстрілів

Обстріли Авдіївки не припинялися, бойовики здійснюють обстріли з гранатометів і стрілецької зброї. Про це в ефірі каналу «112 Україна» заявив спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.

«Годину тому вже було 72 обстрілів і не думаю, що на цьому зупиняться», - заявив Матюхін.

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Окрім того, Прокопчук закликав держав–учасниць ОБСЄ активізувати тиск на Росію, аби змусити її зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі і «запобігти жахливій гуманітарній катастрофі в регіоні».

«Ми наполягаємо на тому, щоб Російська Федерація взяла на себе відповідальність за виконання своїх зобов'язань і припинила свої агресивні дії в авдіївській промисловій зоні та на Донбасі в цілому. Режим припинення вогню і безпека вкрай необхідні для цивільного населення», – додає він.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено