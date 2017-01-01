Обстріл Авдіївки: Україна закликає світ відреагувати на дії терористів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок атак бойовиків без води і електрики можуть залишитися понад 400 тисяч людей на сході України

Офіційні представники української влади відправили листи до ООН, Ради Європи та ОБСЄ з проханням втрутитися в ситуацію із загостренням російської агресії в Авдіївці.

«Вимагаємо від Росії припинити бойові дії на сході України і дотримуватися режиму припинення вогню», – написав постійний представник України в ООН Володимир Єльченко у своєму звернені, яке розмістив у Twitter.

Він також розповів генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну, що протягом останніх двох днів російські окупаційні війська здійснюють масовану атаку вздовж лінії зіткнення, використовуючи «Гради», виликокаліберну артилерію і танки.

«Внаслідок атак без води і електрики можуть залишитися понад 400 тис. осіб», – наголосив Єльченко.

«Якщо протягом ночі атаки бойовиків в Авдіївці не припиняться, ми будемо скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН», – написав він у своєму твіті.

Водночас постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба відправив листа керівництву РЄ, в якому поінформував про загострення ситуації на сході країни. «Щойно надіслав топ-посадовцям Ради Європи інформацію про ескалацію на Донбасі із закликом діяти. Це перший крок. Завтра і далі будуть наступні», – повідомив він у Twitter.

Також через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Окрім того, Прокопчук закликав держав – учасниць ОБСЄ активізувати тиск на Росію, аби змусити її зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі і «запобігти жахливій гуманітарній катастрофі в регіоні».

«Ми наполягаємо на тому, щоб Російська Федерація взяла на себе відповідальність за виконання своїх зобов'язань і припинила свої агресивні дії в авдіївській промисловій зоні та на Донбасі в цілому. Режим припинення вогню і безпека вкрай необхідні для цивільного населення», – додає він.

Як повідомлялося, вночі бойовики обстріляли Авдіївку із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 «Град». Вранці вони запросили режим тиші, після чого знову пішли у наступ.

Ситуація в районі Авдіївки загострилась вранці 29 січня. Тоді бойовики розпочали штурмові дії в районі авдіївської промзони з метою захоплення позицій ЗСУ, є втрати з обох сторін.

Нагадаємо, Порошенко терміново збирає РНБО через ситуацію в Авдіївці.