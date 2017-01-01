З Авдіївки вже евакуювали 77 дітей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Діти Авдіївки

Наразі розглядається питання про відкриття однієї школи, яка працюватиме на електрогенераторі, щоб відновити навчальний процес

Сьогодні в Авдіївку відряджений заступник начальника відділу ювенальної превенції Донецького обласного главку Костянтин Ликов. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Ликов здійснюватиме моніторинг загрози для дітей та організовуватиме роботу з надання їм допомоги.

Він зазначив, що у місті, яке стало мішенню терористів, наразі живе 1962 дитини. З них 58 – діти, які перебувають під опікою. Сьогодні вдалося організувати виїзд 77 дітей, вони були евакуйовані до Святогір’я, у Покровськ та в селище Урзуф.

«Зараз ця робота триває. Всіх дітей-сиріт та дітей, які проживають у родинах, що опинилися у складних життєвих обставинах, нам вдалося обійти, від кожного ми прийняли заяви о можливості виїзду. Наразі розглядається питання про відкриття однієї школи, яка працюватиме на електрогенераторі. Якщо завтра це вдасться – буде відновлений навчальний процес, діти зможуть вчитися», - сказав Ликов.

Як повідомлялося, за чотири доби від початку обстрілів Авдіївки Головне управління Нацполіції в Донецькій області відкрило понад 50 кримінальних проваджень за фактами обстрілів бойовиками міста.

Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

1 лютого у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що з Авдіївки вивезли 77 людей, зокрема 58 дітей.