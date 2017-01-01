  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Співачка, на концерті якої стався вибух: Розбита, не маю слів

    • Сьогодні, 08:37
    • Розсилка
    Співачка Аріана Гранде
    Співачка Аріана Гранде

    Американська співачка Аріана Гранде, яка виступала на стадіоні в Манчестері в момент вибуху, не постраждала

    Американська співачка Аріана Гранде, на концерті якої у Великій Британії стався смертельний теракт, висловила жаль «від усього серця» через жахливий напад.

    Читайте також

    Про це вона написала на своїй сторінці у Твіттері.

    «Розбита. Від усього серця мені дуже-дуже шкода. Не маю слів», - написала співачка після того, що сталося.

    Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.

    За останніми даними поліції, щонайменше 19 людей загинули і близько 50 людей були поранені в результаті вибуху.

    Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.

    Наразі МЗС України перевіряєчи немає українців серед постраждалих в Манчестері.


    Читайте також
    вибух теракт Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ