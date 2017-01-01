Співачка, на концерті якої стався вибух: Розбита, не маю слів
- Сьогодні, 08:37
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Американська співачка Аріана Гранде, яка виступала на стадіоні в Манчестері в момент вибуху, не постраждала
Американська співачка Аріана Гранде, на концерті якої у Великій Британії стався смертельний теракт, висловила жаль «від усього серця» через жахливий напад.
Про це вона написала на своїй сторінці у Твіттері.
«Розбита. Від усього серця мені дуже-дуже шкода. Не маю слів», - написала співачка після того, що сталося.
Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.
За останніми даними поліції, щонайменше 19 людей загинули і близько 50 людей були поранені в результаті вибуху.
Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.
Наразі МЗС України перевіряє, чи немає українців серед постраждалих в Манчестері.