Співачка, на концерті якої стався вибух: Розбита, не маю слів

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Співачка Аріана Гранде

Американська співачка Аріана Гранде, яка виступала на стадіоні в Манчестері в момент вибуху, не постраждала

Американська співачка Аріана Гранде, на концерті якої у Великій Британії стався смертельний теракт, висловила жаль «від усього серця» через жахливий напад.

Про це вона написала на своїй сторінці у Твіттері.

«Розбита. Від усього серця мені дуже-дуже шкода. Не маю слів», - написала співачка після того, що сталося.

Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.

За останніми даними поліції, щонайменше 19 людей загинули і близько 50 людей були поранені в результаті вибуху.

Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.

Наразі МЗС України перевіряє, чи немає українців серед постраждалих в Манчестері.



