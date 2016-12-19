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    Співробітник Лук'янівського СІЗО злякався крові і втратив свідомість, - нардеп

    • Сьогодні, 05:26
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    На роботу в СІЗО з такою зарплатою знайти кого-небудь притомного нереально, зазначив Мосійчук

    У Лук'янівському СІЗО, де стався інцидент між правоохоронцями бійцями розформованої роти «Торнадо», яких утримують в ізоляторі, вухо відрізав собі боєць з позивним «Ахіллес». Співробітники ізолятора не надали йому допомоги, тому що злякалися виду крові і сховалися в зброярні, один з них втратив свідомість.

    Про це на сторінці в Facebook повідомив народний депутат Ігор Мосійчук.

    «Після того як ув'язнений боєць «Торнадо» з позивним Ахіллес відрізав собі вухо, його соратники почали вибивати двері на боксах, вимагаючи надати йому медичну допомогу. Знаєте, що зробили тюремники? Вони від страху закрилися в зброярні, а один від виду крові навіть втратив свідомість. І питати з них нічого, адже тюремники отримують зарплату 2-2,5 тис. грн. На роботу в СІЗО з такою зарплатою знайти кого-небудь притомного нереально», - написав Мосійчук.

    У Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції.

    Підсудний, колишній співробітник міліцейського спецпідрозділу «Торнадо»Максим Глєбов, який 11 січня ввечері спробував відрізати собі вухо, прооперований в одній зі столичних лікарень.

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