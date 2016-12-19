Співробітник Лук'янівського СІЗО злякався крові і втратив свідомість, - нардеп

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На роботу в СІЗО з такою зарплатою знайти кого-небудь притомного нереально, зазначив Мосійчук

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У Лук'янівському СІЗО, де стався інцидент між правоохоронцями бійцями розформованої ротиТорнадо, яких утримують в ізоляторі, вухо відрізав собі боєць з позивнимАхіллес. Співробітники ізолятора не надали йому допомоги, тому що злякалися виду крові і сховалися в зброярні, один з них втратив свідомість.

Про це на сторінці в Facebook повідомив народний депутат Ігор Мосійчук.

«Після того як ув'язнений боєць «Торнадо» з позивним Ахіллес відрізав собі вухо, його соратники почали вибивати двері на боксах, вимагаючи надати йому медичну допомогу. Знаєте, що зробили тюремники? Вони від страху закрилися в зброярні, а один від виду крові навіть втратив свідомість. І питати з них нічого, адже тюремники отримують зарплату 2-2,5 тис. грн. На роботу в СІЗО з такою зарплатою знайти кого-небудь притомного нереально», - написав Мосійчук.

У Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції.

Підсудний, колишній співробітник міліцейського спецпідрозділу «Торнадо»Максим Глєбов, який 11 січня ввечері спробував відрізати собі вухо, прооперований в одній зі столичних лікарень.