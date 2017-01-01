Справа МН17: У РФ пояснили передачу неможливих до зчитування знімків з катастрофи

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Російська сторона повідомила, що «дані первинної радіолокації традиційно мають власний формат шифрування»

У російському Федеральному агентстві повітряного транспорту заявили, що передали неможливі до зчитування знімки з російського радіолокатора про повітряну обстановку на момент катастрофи малайзійського літака рейсу МН17 на Донбасі, бо конвертація їх у необхідний формат призведе до «значної втрати даних».

Про це передає Інтерфакс з посиланням Росавіацію.

«Дані РЛС були передані голландській стороні у максимально докладному вигляді — необробленими, що автоматично свідчить про їхню автентичність та ексклюзивність. Формат ASTERIX, про який заявляють Нідерланди, передбачає передачу даних вже в обробленому вигляді, що, робить їх вторинною інформацією, яка не дозволяє побачити навіть 25% того, що демонструє первинна інформація всередині локатора», — заявили у відомстві.

Також російська сторона повідомила, що «дані первинної радіолокації традиційно мають власний формат шифрування».

Раніше представник нідерландської прокуратури повідомляв, що Росія надала слідчим дані контролю радіолокації у форматі, який не відповідає встановленим міжнародними стандартами, через що вони не можуть були корисними у розслідуванні катастрофи.

Нагадаємо, міжнародна дослідницько-журналістська група Bellingcat встановила особу бойовика, який є ймовірним відповідальним за катастрофу малазійського лайнера MH17 на Донбасі влітку 2014 року.