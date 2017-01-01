Справа Шеремета: слідчі звернулися до 14 країн

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Справа про вбивство Павла Шеремета

У поліції не назвали, у які країни надіслано міжнародно-правові доручення

Для розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронці надіслали міжнародно-правові доручення в 14 країн. Про це повідомив заступник голови Нацполіції, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко.

Він відмовився прогнозувати строки завершення розслідування, зазначивши, що ще очікуються відповіді від кількох країн щодо міжнародно-правових доручень від України.

«Поки ми не отримали інформацію, гадаю, буде недоречно й зайве казати, у які країни й щодо чого спрямовано доручення», – вказав Вакуленко.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомлялося, вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну. Про це раніше повідомляв начальник Головного слідчого управління НП Олександр Вакуленко.

За даними Національної поліції, ймовірні вбивці Шеремета перебували в зоні АТО – в селі Урзуф Донецької області. Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 3 березня, який надав дозвіл на аналіз телефонних дзвінків підозрюваних. Цим рішенням суд надав поліції доступ до інформації про телефонні дзвінки двох абонентів, які були зроблені у селі Урзуф у травні 2016 року.

Джерело: Радіо Свобода