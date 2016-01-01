Справа Януковича потрапить до суду вже через два місяці

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Генпрокуратура вважає, що Янукович переховується від органів слідства

Генеральна прокуратура України планує через два місяці передати в суд справу про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича.

Про це в ході судового засідання повідомив прокурор ГПУ Руслан Кравченко.

«До двох місяців нам достатньо часу, якщо ми сьогодні отримаємо рішення суду про можливість проведення заочного досудового розслідування», - заявив Кравченко.

Він додав, що у такому разі справа про держзраду буде розглядатися по суті. Також Кравченко нагадав, що Янукович знаходиться в державному розшуку і, на думку ГПУ, переховується від слідства.

Нагадаємо, раніше Луценко повідомив про готовність ГПУ завершити досудове розслідування за фактом вчинення державної зради Януковичем і передати матеріали до суду.

Нагадаємо, Януковича викликали на допит у ГПУ 5-го і 9 грудня. Янукович, у свою чергу, звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням провести його допит за місцем його проживання в російському Ростові-на-Дону. Адвокат екс-президента зазначив, що Янукович не вважає можливим приїхати в Україну, оскільки побоюється за своє життя.

28 листопада відбувся відеодопит Януковича. Він заявив, що просить вибачення у родичів загиблих на Майдані, а також додав, що якби він не виїхав з країни, то така війна, як на Донбасі, почалася б на всій території України.

Екс-президент повідомив, що йому нічого не відомо про те, які накази віддавалися представникам силових відомств уранці 20 лютого 2014 року, під час подій на Майдані, внаслідок яких загинули та були поранені учасники масових акцій протесту. Під час відеодопиту виявилось, що Янукович мало що пам'ятає.

Під час відеодопиту Луценко офіційно усно оголосив підозру у державній зраді екс-президенту Януковичу.

Янукович під час відеодопиту звинуватив у розстрілі Майдану «Правий сектор» і «Свободу». Він також розповів, чому не підписав угоду з ЄС про зону вільної торгівлі.

Також Янукович запевняє, що в день розстрілу активістів Євромайдану, 20 листопада, мав інформацію, що стріляли начебто з будинків, контрольованих протестувальниками, але не може пригадати, хто йому надав такі дані.

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