Стала відома дата презентації Samsung Galaxy S8
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Свою новинку корпорація Samsung представить у березні
Компанія Samsung Electronics призначила презентацію мобільного телефону Samsung Galaxy S8 на 29 березня. Про це повідомляє Reuters.
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Відповідну заяву представники компанія озвучили на прес-конференції в рамках виставки Mobile World Congress в Барселоні.
Відзначається, що в нинішньому році презентація нового дивайсу могла відбутися значно раніше, проте була перенесена.
Як повідомляв «Главком», компанія HMD Global в неділю на виставці Mobile World Congress в Барселоні представила оновлену версію телефону Nokia 3310. У легендарному телефоні залишиться популярна гра «Змійка».
Нагадаємо, що в середині лютого суд Південної Кореї видав ордер на арешт глави Samsung.