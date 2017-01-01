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    Стала відома дата презентації Samsung Galaxy S8

    • Сьогодні, 04:24
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    Свою новинку корпорація Samsung представить у березні

    Компанія Samsung Electronics призначила презентацію мобільного телефону Samsung Galaxy S8 на 29 березня. Про це повідомляє Reuters.

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    Відповідну заяву представники компанія озвучили на прес-конференції в рамках виставки Mobile World Congress в Барселоні.

    Відзначається, що в нинішньому році презентація нового дивайсу могла відбутися значно раніше, проте була перенесена.

    Як повідомляв «Главком», компанія HMD Global в неділю на виставці Mobile World Congress в Барселоні представила оновлену версію телефону Nokia 3310. У легендарному телефоні залишиться популярна гра «Змійка».

    Нагадаємо, що в середині лютого суд Південної Кореї видав ордер на арешт глави Samsung.

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