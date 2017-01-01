В Іспанії представили оновлену версію телефону Nokia 3310
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У легендарній Nokia 3310 залишиться популярна гра «Змійка»
Компанія HMD Global сьогодні на виставці Mobile World Congress в Барселоні представила оновлену версію телефону Nokia 3310.
Про це повідомляє «Сноб».
«Нова Nokia 3310 отримала кольоровий дисплей, який більше, ніж в оригінальній моделі. Корпус телефону виконаний у різних кольорах, в тому числі в жовтому і червоному. На новому телефоні встановлена гра «Змійка», - зазначається у повідомлені.
Nokia 3310 returns as HMD reimagines a classic (and Snake) pic.twitter.com/uzLrCpK9gn— Rei Watson (@reiwatson) 26 лютого 2017 р.
Nokia 3310 підтримує стандарт 2,5G, який повільніше, ніж 3G або 4G. Апарат працює на базі операційної системи S30 +, яка дозволяє переглядати веб-сторінки, однак має менше додатків, ніж Android або iOS. Телефон працює в режимі очікування один місяць, а в режимі розмови - 22 години. Пристрій важить 79,6 грама. Стартова ціна на Nokia 3310 складає 49 євро.
Також на виставці представили смартфони Nokia 5 і Nokia 3, які працюють на Android.
#Nokia Launches A Whole Range Of New Devices For International Market At #MWC2017…! #NokiaIsBack #Nokia6 #Nokia5 #Nokia3 #Android #Google pic.twitter.com/HNPZK3z424— Adeel Anwar (@Adeel_layyah) 26 лютого 2017 р.
Як відомо, телефон Nokiа 3310 вийшов у вересні 2000 року і став одним з найпопулярніших телефонів. За всю історію існування Nokia продала 126 мільйонів телефонів. Модель Nokia 3310 відрізняла тривала робота акумулятора і міцний корпус.
Компанія HMD Global зі штаб-квартирою у Фінляндії в травні 2016 року купила у Microsoft право на випуск телефонів під брендом Nokia протягом 10 років. У HMD Global називають себе «новим будинком Nokia». У грудні 2016 року HMD Global випустила дві моделі телефонів Nokia 150 і Nokia 150 Dual SIM, через місяць у Китаї почалися продажі смартфона Nokia 6.
Також «Главком» повідомляв, що Nokia запустила україномовну версію офіційного сайту.