В Іспанії представили оновлену версію телефону Nokia 3310

У легендарній Nokia 3310 залишиться популярна гра «Змійка»

Компанія HMD Global сьогодні на виставці Mobile World Congress в Барселоні представила оновлену версію телефону Nokia 3310.

Про це повідомляє «Сноб».

«Нова Nokia 3310 отримала кольоровий дисплей, який більше, ніж в оригінальній моделі. Корпус телефону виконаний у різних кольорах, в тому числі в жовтому і червоному. На новому телефоні встановлена гра «Змійка», - зазначається у повідомлені.

Nokia 3310 returns as HMD reimagines a classic (and Snake) pic.twitter.com/uzLrCpK9gn

Nokia 3310 підтримує стандарт 2,5G, який повільніше, ніж 3G або 4G. Апарат працює на базі операційної системи S30 +, яка дозволяє переглядати веб-сторінки, однак має менше додатків, ніж Android або iOS. Телефон працює в режимі очікування один місяць, а в режимі розмови - 22 години. Пристрій важить 79,6 грама. Стартова ціна на Nokia 3310 складає 49 євро.

Також на виставці представили смартфони Nokia 5 і Nokia 3, які працюють на Android.

#Nokia Launches A Whole Range Of New Devices For International Market At #MWC2017…! #NokiaIsBack #Nokia6 #Nokia5 #Nokia3 #Android #Google pic.twitter.com/HNPZK3z424