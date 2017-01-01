Стали відомі подробиці поранення британського фоторепортера в Авдіївці

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Лікарі намагаються врятувати зір Кріса Нунна

Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова намагаються врятувати зір британського фоторепортера Кріса Нунна, який дістав поранення під час обстрілу Авдіївки. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник головного лікаря з надання екстреної медичної допомоги Олександр Толубаєв.

За словами Толубаєва, фотокор перебував під час мінометного обстрілу біля вікна, тому його й було тяжко поранено. «Множинні осколкові поранення обличчя, проникаюче поранення лівого ока, поранення повіки правого ока. Сліпе непроникаюче поранення грудної клітини», – написав лікар.

Толубаєв зазначив, що наразі офтальмологи намагаються врятувати зір фоторепортеру.

Як повідомляв «Главком», у четвер внаслідок прицільного обстрілу бойовиками Авдіївки загинув співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Горбень. Його колегу Дмитра Третейкіна прооперували, наразі він у тяжкому стані. Раніше повідомлялося, що він помер від отриманих поранень.

Загалом 2 лютого в місті поранення різного ступеня дістало 18 українців.

Як відомо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілють бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

У місті оголосили надзвичайний стан. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН.