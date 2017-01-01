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    Терористи зранку обстріляли Сартану, постраждалих немає

    • Сьогодні, 08:59
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    1 на 2 лютого бойовики двічі застосовували «Гради» в секторі «Маріуполь»

    Бойовики у п'ятницю зранку обстріляли Сартану неподалік від Маруполя, є пошкодження будівель, постраждалих немає. Про це повідомив начальник ГУ НП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

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    «Сартана. О 5.30 бойовики обстріляли селище. Пошкоджений ток агроцеху та приватний будинок. Постраждалих немає», - повідомив він.

    Напередодні, з 1 на 2 лютого, бойовики двічі застосовували «Гради» в секторі «Маріуполь».

    Нагадаємо, поранений 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітник ДСНС Дмитро Третейкін був прооперований і знаходиться у важкому стані.

    Як відомо, за минулу добу, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинуло, 17 – поранено. 

    Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував Гради для обстрілів житлових кварталів.

    В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

    До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

    Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

    Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

    ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. 

    Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

    В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН через ситуацію на фронті.

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