Стало відомо, де переселенці зможуть отримати біометричні паспорти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внутрішні переселенці в Україні

Внутрішньо переміщеним особам отримати біометричні паспорти можна у пунктах надання адміністративних послуг

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) заявили, що переселенці з Криму та непідконтрольних територій Донбасу можуть отримати біометричні паспорти в пунктах надання адміністративних послуг за місцем проживання за наявності довідки внутрішньо переміщеного особи.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що для отримання біометричного паспорта громадяни з Криму і Донбасу повинні мати з собою довідку внутрішньо переміщеної особи.

«Потрібно пам’ятати, що безвізовий режим не дає права працювати українцям на території Євросоюзу. Можна перебувати в країнах ЄС не більше 90 днів протягом 180 днів. Внутрішньо переміщеним особам отримати біометричні паспорти можна у пунктах надання адміністративних послуг, за наявності довідки ВПО», – заявила радник міністра МінТОТ Олеся Цибулько.

У прес-службі нагадали, що основною вимогою для громадян є наявність біометричного паспорта і документів, які підтверджують мету поїздки і умови перебування за кордоном. Крім того, дуже важливо, щоб людина могла чітко пояснити прикордонникам мету свого візиту до країн ЄС.

Нагадаємо, безвізовий режим між Україною та Європейським союзом набуде чинності в ніч з 10 на 11 червня.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у Страсбурзі взяв участь у церемонії підписання Президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

Читайте матеріал «Главкома» Безвізовий режим: як це працюватиме