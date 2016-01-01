Стало відомо, хто замінить Савченко у ПАРЄ

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Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи

Борислав Береза, колишній заступник Надії Савченко, займе місце льотчиці в делегації ПАРЄ, однак поки невідомо, хто своєю чергою буде його заступником.

Таку заяву зробила народний депутат Ганна Гопко у ефірі одного з українських телеканалів.

«Голосування щодо виключення Савчено з делегації ПАРЄ показує, що на її місці, це було проголосовано, буде Борислав Береза, який був її заступником, який ці 2 роки постійно їздив в ПАРЄ, який знає декілька іноземних мов і буде представляти Україну та відстоювати інтереси держави,

– зазначила вона.

Щоправда, за її словами, хто буде його заступником поки невідомо.

«Хто буде заступником, ми зараз чекаємо, хто з фракції визначиться, тому що зараз виглядає, що це квота «Народного фронту». Будемо з’ясовувати пропозиції і кандидатури, хто буде заступником Берези», – резюмувала Гопко.

Як повідомлялось, Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосували 237 депутатів.

Сама Савченко сказала, що не переймається виключенням її з делегації.

Нагадаємо також, що Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка.

Раніше ЗМІ повідомили, що Савченко в Мінську таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР». Радник СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України не була попереджена Надією Савченко про поїздку до Мінська на зустріч із ватажками «ДНР» і «ЛНР».

Глава так званої ЛНР Ігор Плотницький підтвердив, що він і лідер самопроголошеної ДНР провели зустріч з Надією Савченко і обговорили з нею обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».