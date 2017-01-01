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    Стрілянина у США: загинули троє цивільних та поліцейський

    • Сьогодні, 07:44
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    Стрілянина відбувалась з невеликими інтервалами

    В американському штаті Вісконсин сталася стрілянина, в результаті якої загинули чотири людини, у тому числі співробітник правоохоронних органів.

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    Про це повідомляє Associated Press.

    Відомо, що інцидент стався в місті Вестон на півночі штату в одному з банків. Поліція затримала підозрюваного у стрілянині. Кілька випадків стрілянини також відбулися у місцевій юридичній фірмі і житловому комплексі. Там, за даними ЗМІ, протистояння стрілка і співробітників правоохоронних органів тривало кілька годин.

    У поліції зазначили, що всі випадки стрілянини відбувалися з невеликими інтервалами. Всього жертвами стрілянини стали один поліцейський і троє цивільних осіб.

    За фактом події проводиться перевірка.

    Нагадаємо, в середу вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. Потім автомобіль задавив людей на Вестмінстерському мосту.

    П’ятеро осіб загинуло, 40 поранено.

    Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило людей на Вестмінстерському мосту».

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