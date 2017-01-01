Стрілянина у США: загинули троє цивільних та поліцейський

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Стрілянина відбувалась з невеликими інтервалами

В американському штаті Вісконсин сталася стрілянина, в результаті якої загинули чотири людини, у тому числі співробітник правоохоронних органів.

Про це повідомляє Associated Press.

Відомо, що інцидент стався в місті Вестон на півночі штату в одному з банків. Поліція затримала підозрюваного у стрілянині. Кілька випадків стрілянини також відбулися у місцевій юридичній фірмі і житловому комплексі. Там, за даними ЗМІ, протистояння стрілка і співробітників правоохоронних органів тривало кілька годин.

У поліції зазначили, що всі випадки стрілянини відбувалися з невеликими інтервалами. Всього жертвами стрілянини стали один поліцейський і троє цивільних осіб.

За фактом події проводиться перевірка.

Нагадаємо, в середу вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. Потім автомобіль задавив людей на Вестмінстерському мосту.

П’ятеро осіб загинуло, 40 поранено.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило людей на Вестмінстерському мосту».