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    Суд продовжив арешт матері, яка заморила своїх дітей голодом

    • Сьогодні, 08:35
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    Владислава Подчапко
    Владислава Подчапко

    Встановлено, що підозрювана в момент скоєння злочину перебувала в стані осудності

    Голосіївський райсуд Києва продовжив до 6 квітня термін утримання під вартою для 21-річної Владислави Подчапко, яка залишила без нагляду двох своїх дітей, один з яких в результаті загинув. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва.

    Крім того, в ході проведеної психологічної експертизи було встановлено, що підозрювана в момент скоєння злочину перебувала в стані осудності.

    Як повідомлялось, судять жінку за умисне вбивство.

    31 січня термін дії запобіжного заходу суд визначив до 6 березня.

    Нагадаємо, на початку грудня 2016 року уродженка Миколаївської області на 9 днів залишила в квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. В результаті хлопчик помер, а дівчинка в була госпіталізована без свідомості.

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