Суд у Львові визнав бездіяльність Садового щодо Грибовицького сміттєзвалища

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Судом визнано протиправною бездіяльність міського голови м. Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради щодо вирішення сміттєвих проблем міста

Львівський апеляційний адміністративний суд підтримав позицію прокуратури та визнав протиправною бездіяльність міського голови м. Львова і виконавчого комітету Львівської міської ради у вирішенні проблеми Грибовицького сміттєзвалища. Про це повідомили у прес-службі Львівської прокуратури.

Зазначається, що прокуратура області в минулому році повторно подавала позовну заяву до міського голови м. Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради про визнання протиправною бездіяльність та зобов’язання до вчинення дій.

Тоді Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав виконавчий комітет ЛМР припинити діяльність Грибовицького сміттєзвалища. Зокрема, зобов’язано виконавчий комітет Львівської міської ради невідкладно вжити заходів до припинення вивезення ЛКП «Збиранка» відходів на Грибовицьке сміттєзвалище.

Водночас, цим же судом прокуратурі відмовлено у визнанні протиправною бездіяльність щодо незакриття Львівського міського полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового полігону та будівництва на ній сміттєсортувального комплексу, тощо. З огляду на це, прокуратурою області вказане рішення було оскаржено до вищестоящої інстанції.

Відтак, сьогодні, 30 січня, постановою суду апеляційної інстанції скаргу прокуратури Львівської області задоволено повністю.

Як повідомили у прес-службі прокуратури, судом визнано протиправною бездіяльність міського голови м. Львова та виконавчого комітету Львівської міської ради щодо незабезпечення закриття полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового сміттєвого полігону м. Львова, будівництва на ній заводу з переробки відходів та сміттєсортувального комплексу. Водночас міського голову м. Львова зобов’язано звернутися із відповідним клопотанням в органи, до компетенції яких належить вирішення питання виділення такої земельної ділянки.

Рішення суду набрало законної сили.

Також сьогодні Апеляційний суд Львова заборонив використовувати Грибовицьке сміттєзвалище, зобов’язав Львівську міську раду провести його рекультивацію і знайти земельну ділянку під новий полігон твердих побутових відходів.

Нагадаємо, 30 травня о 15:20 поблизу села Збиранка Жовківського району на Львівщині на території полігону твердих побутових відходів після завершення гасіння пожежі під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапило троє рятувальників.

31 травня на сміттєзвалищі у Львівській області було знайдено тіла трьох рятувальників. Після цього на сміттєзвалищі продовжилися роботи з пошуку працівника львівського комунального підприємства, який, ймовірно, може знаходиться під завалом.

Згодом пошукові роботи призупинили через загрозу зсуву.

Нагадаємо, за останні дні зі Львова на полігони області вивезли понад 1,5 тис. тонн сміття.