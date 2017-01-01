Суд взяв тривалу паузу у справі Єфремова

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Олександр Єфремов у суді

Суд не задовольнив відвід колегії суддів

Старобільський міськрайонний суд Луганської області оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі екс-глави фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова до 8 лютого. Про це в коментарі УНН повідомив адвокат Євген Солодко.

«Відвід суд не задовольнив. Наразі оголошено перерву до 11:00 8 лютого», - сказав він.

Сьогодні під час засідання 24 січня захист підозрюваного заявив відвід колегії суддів.

ГПУ інкримінує Єфремову низку злочинів, а саме вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР» (ч. 1 ст. 258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Нагадаємо, 10 січня 2017 року Апеляційний суд Луганської області визначив територіальну підсудність справи щодо народного депутата 7 скликання Олександра Єфремова за Старобільським районним судом Луганської області.

16 січня Старобільський райсуд розпочав розгляд справи Єфремова по суті.

Єфремова конвоювали до міста Старобільськ.

Також зазначимо, Старобільський міськрайонний суд Луганської області продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Єфремова до 17 березня.