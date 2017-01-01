Суд знову переніс розгляд апеляції на продовження арешту Єфремова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Єфремов у суді

Вже всьоме суд переносить розгляд цього питання через те, що Єфремова не доставляють до зали засідання

Апеляційний суд Києва переніс на 27 січня розгляд скарги адвокатів екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова на попереднє продовження йому арешту до 22 січня. Рішення було ухвалене на засіданні Апеляційного суду 20 січня.

При цьому Єфремова не було на суді, його не доправили із Луганської області, де наразі Старобільський районний суд проводить підготовче засідання у справі про обвинувачення Єфремова у низці злочинів.

Адвокати екс-депутата заявили, що вже всьоме суд переносить розгляд цього питання через те, що Єфремова не доставляють до зали засідання.

Як повідомлялося, 17 січня Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги захисту на ухвалу суду про продовження арешту Єфремова на 20 січня.

Нагадаємо, 10 січня 2017 року Апеляційний суд Луганської області визначив територіальну підсудність справи щодо народного депутата 7 скликання Олександра Єфремова за Старобільським районним судом Луганської області.

16 січня Старобільський райсуд розпочав розгляд справи Єфремова по суті.

Єфремова конвоювали до міста Старобільськ.

Також зазначимо, Старобільський міськрайонний суд Луганської області продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Єфремова до 17 березня.

Джерело: Радіо Свобода