Телеканал Tonis орендував офіс у бізнес-центрі «Парус»

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Майбутній офіс телеканалу Tonis

Тоніс починає будівництво апаратно-студійного комплексу

Телеканал Tonis, який під керівництвом Олексія Семенова готується до перезапуску через декілька місяців у новий інформаційно-аналітичний телеканал, орендував офіс у бізнес-центрі «Парус» і починає будівництво апаратно-студійного комплексу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook телеведучий Євген Кисельов, який працює в команді з перезапуску каналу Tonis.

«Свершилось! Наш новый информационно-аналитический телеканал, который будет перезапущен через несколько месяцев на базе старого доброго «Тониса», сегодня начал обустраиваться на одном из верхних этажей «Паруса» - кто не знает, это одно из самых высоких современных деловых зданий в центре Киева. Подписан, наконец, договор аренды, а это значит, что мы приступаем к строительству самого крутого аппаратно-студийного комлекса, который только будет в Украине. Даже не верится - в нашем будущем ньюсруме будут прозрачные стеклянные стены от пола до потолка по всему периметру этажа - и панорамный вид на центр Киева! В таком крутом ньюсруме никогда не работал за все тридцать лет на телевидении - и помяните мое слово: с такой студией нам просто невозможно будет не выйти в лидеры!» - написав Кисельов.

Поки що офіс телеканалу Tonis розташований на вулиці Генерала Тупікова, 17, біля Індустріального мосту.

Бізнес-центр «Парус» розташований у центрі Києва на вулиці Мечникова, 2. Належить порівну бізнесменам Дмитру Фірташу та Вагіфу Алієву. У вересні 2016 року ЗМІ повідомляли, що Фірташ продає свою частку партнеру. У «Парусі» розташований офіс групи компаній пана Фірташа Group DF.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що екс-регіонал, глава Київської міськдержадміністрації часів Януковича Володимир Макеєнко став власником 9,5% телеканалу Tonis (ТОВ «Телеканал «Тоніс»). 80% статутного фонду компанії залишається у власності самого ТОВ «Телеканал «Тоніс», 10% - у генерального директора каналу Олександра Бутка, 0,5% - у заступника генерального директора Василя Бирзула.

Як повідомлялося, колишній генпродюсер телеканала Мураєва очолив «Тоніс». Таким чином, генеральний продюсер NewsOne Олексій Семенов, а також телеведучі Євген Кисельов і Матвій Ганапольський звільнилися з телеканалу NewsOne, щоб перейти працювати на телеканал Тоніс.

Джерело: Детектор медіа