Теракт на Лондонському мосту: шестеро загиблих та 30 поранених, нападників застрелили

На терористах були виявлені вибухонебезпечні жилети, які виявилися муляжами

У результаті теракту на Лондонському мосту, який стався напередодні, шість людей убито і 30 поранено.

Про це повідомила британська поліція, зазначає BBC.

У поліції також повідомили, що троє підозрюваних чоловіків були застрелені. Крім того, поліція Лондона випустила заяву, з описом нічних подій.

«Вчора ввечері, о 22:00 ночі, ми почали отримувати повідомлення про те, що на Лондонському мосту автомобіль наїхав на пішоходів. Він продовжував рухатися від Лондонського мосту до ринку Боро», - йдеться в повідомленні.

Потім підозрювані залишили транспортний засіб, і багато людей, в тому числі і поліцейський, отримали ножові поранення. Поліцейські швидко відреагували на подію і застрелили трьох підозрюваних в районі ринку Боро.

«На підозрюваних були виявлені вибухонебезпечні жилети, які виявилися муляжами», - йдеться в повідомленні поліції.

Our latest statement on the #LondonBridge incident. We have taken 30 patients to five hospitals across London https://t.co/hCiKVCBrnb pic.twitter.com/B3PrRKoMUR