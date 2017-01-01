Теракт на Лондонському мосту: шестеро загиблих та 30 поранених, нападників застрелили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція на місці теракту в Лондоні

На терористах були виявлені вибухонебезпечні жилети, які виявилися муляжами

У результаті теракту на Лондонському мосту, який стався напередодні, шість людей убито і 30 поранено.

Про це повідомила британська поліція, зазначає BBC.

У поліції також повідомили, що троє підозрюваних чоловіків були застрелені. Крім того, поліція Лондона випустила заяву, з описом нічних подій.

«Вчора ввечері, о 22:00 ночі, ми почали отримувати повідомлення про те, що на Лондонському мосту автомобіль наїхав на пішоходів. Він продовжував рухатися від Лондонського мосту до ринку Боро», - йдеться в повідомленні.

Потім підозрювані залишили транспортний засіб, і багато людей, в тому числі і поліцейський, отримали ножові поранення. Поліцейські швидко відреагували на подію і застрелили трьох підозрюваних в районі ринку Боро.

«На підозрюваних були виявлені вибухонебезпечні жилети, які виявилися муляжами», - йдеться в повідомленні поліції.

Our latest statement on the #LondonBridge incident. We have taken 30 patients to five hospitals across London https://t.co/hCiKVCBrnb pic.twitter.com/B3PrRKoMUR — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 4 июня 2017 г.

Як повідомляв «Главком», в суботу пізно ввечері у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих. ЗМІ початку повідомляли, що постраждали щонайменше п'ять-шість людей.

Після цього чергова надзвичайна подія сталася на ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці. Саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем. В цьому районі розташовується багато пабів та ресторанів.

Третій випадок зафіксовано в районі Воксхолл, приблизно за 3 кілометри на північний захід від Лондонського мосту, але поліція не розглядає цей епізод як теракт.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей спочатку заявляла, що нічні події в Лондоні, можливо, були «актом тероризму». Згодом в поліції підтвердили, що напади на Лондонському мосту та на ринку Боро були терактами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки готові надати допомогу Великобританії.

Станом на ранок неділі Служба швидкої допомоги Лондона повідомляла, що після теракту були госпіталізовані в шість лондонських лікарень 20 людей.

Джерело: РБК-Україна