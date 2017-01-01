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    Теракт в Лондоні: поліція повідомила про загиблих та поранених

    • Сьогодні, 20:22
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    20 людей поранено під час теракту у британській столиці

    В результаті теракту у Лондоні на Вестмінстерському мосту і на території, що прилягає до будівлі парламенту загинуло 4 людей, враховуючи поліцейського та нападника.

    Про це повідомляє The Associated Press.

    Ще 20 людей поранено.

    Раніше британські ЗМІ повідомили про щонайменше двох загиблих. 

    Також повідомлялося, що після стрілянини біля парламенту у Лондоні авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту.

    Нагадаємо, МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих.

    Як повідомлялося, сьогодні вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

    Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

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