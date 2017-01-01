Теракт в Лондоні: поліція повідомила про загиблих та поранених

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20 людей поранено під час теракту у британській столиці

В результаті теракту у Лондоні на Вестмінстерському мосту і на території, що прилягає до будівлі парламенту загинуло 4 людей, враховуючи поліцейського та нападника.

Про це повідомляє The Associated Press.

Ще 20 людей поранено.

BREAKING: British police say that 4 people dead in London attack including 1 police officer, attacker; 20 injured. — The Associated Press (@AP) 22 марта 2017 г.

Раніше британські ЗМІ повідомили про щонайменше двох загиблих.

Також повідомлялося, що після стрілянини біля парламенту у Лондоні авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту.

Нагадаємо, МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих.

Як повідомлялося, сьогодні вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.