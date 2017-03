Теракт в Лондоні: поліція повідомила про загиблих та поранених

20 людей поранено під час теракту у британській столиці

В результаті теракту у Лондоні на Вестмінстерському мосту і на території, що прилягає до будівлі парламенту загинуло 4 людей, враховуючи поліцейського та нападника.

Про це повідомляє The Associated Press.

Ще 20 людей поранено.

