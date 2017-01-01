Терористи залучають жителів окупованих територій до боїв під Авдіївкою, - розвідка

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Зараз бойовики приймають до себе тих, кого раніше виганяли за пияцтво та порушення дисципліни

Проросійські терористи на окупованих територіях Донбасу намагаються мобілізувати до своїх підрозділів місцеве населення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«На тимчасово окупованих територіях Луганської області розпочаті заходи з набору місцевих громадян для поповнення підрозділів 1-го армійського корпусу ЗС РФ, які понесли втрати під час бойових дій. Набрані особи без підготовки направляються до частин та підрозділів, які беруть участь у бойових діях на Авдіївському напрямку», - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що підрозділи терористів на Донеччині наразі вкомплектовані особовим складом менше ніж на половину, то ж бойовики приймають до себе тих, кого раніше виганяли за пияцтво та порушення дисципліни, а глава «ДНР» Олександр Захарченко навіть відправив на лінію бойових дій свою особисту охорону.

Окрім того, майже 90% російських «козаків» ухиляються від бойових дій, тому їхні ватажки намагаються вмовити населення Ставропольського краю Росії воювати на Донбасі.