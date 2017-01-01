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    Яценюк про Авдіївку: Скільки тисяч українців ще має загинути, аби весь світ нарешті визнав глобальну загрозу?

    • Сьогодні, 09:52
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    За словами Яценюка, санкції проти РФ треба не тільки продовжувати, а й розширювати

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк вважає, що цивілізований світ нарешті має визнати глобальну загрозу, яку  несуть російські окупаційні війська на сході України.

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    «Кремлівські злочинці розстріляли ракетами наметове містечко з гуманітарною допомогою в Авдіївці. Є загиблі. Окупаційні війська навмисно цілили сюди, щоб залишити людей без гуманітарної допомоги», - написав на своїй сторінці у Facebook.  

    «Скільки ще таких злочинів має вчинити Путін і його режим, аби світ перестав сумніватися в тому, чи варто продовжувати санкції проти Кремля?» -  підкреслив лідер «Народного фронту». 

    За його словами, санкції треба не тільки продовжувати, а й розширювати: «Скільки тисяч українців ще має загинути, аби весь цивілізований світ нарешті визнав глобальну загрозу і об'єднався для покарання злочинців?» -  написав Арсеній Яценюк.

    Як повідомлялося, російська сторона в СЦКК знову надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки.

    Нагадаємо, поранений 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітник ДСНС Дмитро Третейкін був прооперований і знаходиться у важкому стані.

    Як відомо, за минулу добу, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинуло, 17 – поранено. 

    Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував Гради для обстрілів житлових кварталів.

    В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

    До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

    Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

    Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

    ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. 

    Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

    В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН через ситуацію на фронті.

    Читайте також статтю Главкома: Дмитро Тимчук: Єдиний ефективний спосіб припинити обстріл Авдіївки – силовий

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