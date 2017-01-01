Тіллерсон – Порошенку: Жодних пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні не буде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Петро Порошенко

Тіллерсон запевнив Порошенка, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні Мінських домовленостей

Держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон запевнив президента України Петра Порошенка, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні Мінських домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму припинення вогню. Про це він заявив під час телефонних консультацій з главою Української держави напередодні американо-російських переговорів у Москві.

Як повідомляє прес-служба президента, керівник зовнішньополітичного відомства США підкреслив, що Вашингтон не допустить жодних пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні та Сирії.

Порошенко подякував за підтримку України в її боротьбі проти російської агресії на Донбасі і невизнання анексії Криму.

Він також наголосив, що сьогодні Україна і США разом захищають демократичні цінності, які об’єднують наші країни, тому санкції мають бути збережені до повного відновлення територіальної цілісності України.

Співрозмовники домовилися продовжити двосторонні консультації після візиту Рекса Тіллерсона до Москви.

Нагадаємо, 12 квітня Тіллерсон відвідає Росію після зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки. Зокрема він має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Перед Тіллерсоном до Москви мав прибути голова МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак він відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.