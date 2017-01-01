Тимчук розповів, хто прибрав бойовика Гіві

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Гіві і Моторола

Після ліквідації Мотороли черга Гіві була неминучою, переконаний Дмитро Тимчук

Народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук переконаний, що після ліквідації бойовика Мотороли вбивство Гіві було неминучим. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Тимчук нагадав, що група ІС прогнозувала ще в жовтні минулого року вбивство Гіві. «Після ліквідації Мотороли черга Гіві була неминучою. Занадто явно порушував монополію Захарченка на вилизування заду росіянам. У т.ч. демонструючи лояльність кураторам, постійно порушуючи накази самого Захарченка, коли той вирішував пограти в самостійність», – зазначив він.

За його словами, до цього часу у Захарченка не було зручного моменту прибрати Гіві, а Авдіївка такий шанс йому дала. «У «Сомалі» Гіві ще більше зненавиділи за загострення дурості і самогубні накази, плюс дивне поранення. Той момент, коли над тушкою Гіві самі його підлеглі можуть тільки від душі порадіти», – вважає Тимчук.

«Захарченко, правда, не думає, що з кожною організованою ним ліквідацією наближається черга його самого. Ну і слава Богу», – додав він.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.