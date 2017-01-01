Трамп припустив повторний удар по Сирії

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Президент США Дональд Трамп

Ракетний удар, за словами Трампа, сприяв стабільності в сирійському регіоні

Президент США Дональд Трамп повідомив американському Конгресу про обставини ракетного удару по Сирії й попередив про можливість нових атак «у міру потреби».

Про це йдеться в оприлюдненому 8 квітня листі на ім’я спікера Палати представників Пола Раяна та тимчасового голови Сенату Орріна Хатча, повідомляє «Радіо Свобода».

«Я наказав здійснити цю акцію, щоб погіршити здатність сирійської армії проводити подальші атаки з застосуванням хімічної зброї... тим самим сприяючи стабільності в регіоні і запобігаючи погіршенню нинішньої гуманітарної катастрофи», – пояснив мотиви свого рішення президент США.

Також в листі він вказав, що США «вживатимуть додаткових заходів, у міру потреби і доцільності, переслідуючи свої важливі національні інтереси».

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп в ніч проти 7 квітня віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

В суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ.