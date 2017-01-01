Третій мобільний оператор заблокує сьогодні доступ до санкційних сайтів

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17 травня в Україні набув чинності указ про санкції проти російських соціальних мереж та інших компаній

У прес-службі мобільного оператора lifecell повідомили, що планують заблокувати заборонені сайти 18 травня. Про це повідомляє «112 канал».

Як відомо, напередодні «Київстар» заблокував доступ користувачів до всіх російських сайтів, які потрапили до санкційного списку. «Доступ до всіх російських сайтів, які потрапили у список санкцій, заблоковано», – наголошується в повідомленні.

У прес-службі Vodafone уточнили, що наразі оператором заблоковано найбільші російські сайти, що потрапили під санкції, зокрема сервіси Mail.ru і соціальні мережі «ВКонтакте» і «Одноклассники».

16 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Вчора через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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