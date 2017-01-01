Vodafone першим заблокував «ВКонтакте»

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Робимо все дуже швидко і оперативно, заявили в прес-службі «Vodafone Україна»

Оператор мобільного зв'язку компанія «Vodafone Україна» вже заблокувала доступ до соціальної мережі «ВКонтакте». Про це повідомляють користувачі соцмереж.

«Робимо все дуже швидко і оперативно. «ВКонтакте», наприклад, уже заблоковано», – повідомили в прес-службі компанії, пише «Новое время».

При спробі зайти на сайт vk.com за допомогою мобільного інтернету від Vodafone, сторінка соціальної мережі «ВКонтакте» не відображається і з'являється повідомлення «немає зв'язку із сайтом».

Крім того, в компанії зазначили, що, виконуючи вимоги указу президента, телеком-оператори починають технічні заходи щодо обмеження надання послуг доступу до заборонених сайтів відповідно до технічних можливостей.

Раніше повідомлялося, що провайдери почали блокувати «ВКонтакте» та «Одноклассники».

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Як повідомляв «Главком», експерти прогнозують значне подорожчання інтернету через блокування російських сайтів.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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