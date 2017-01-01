Три роки біля керма. Як ви оцінюєте успіхи міністра Авакова? Опитування

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Арсен Аваков

Численні постанови про відставку не лякають Авакова

Минуло три роки, як Арсен Аваков сів у крісло глави Міністра внутрішніх справ. За цей час проведена реформа його відомства, сформована Національна поліція. Та було й чимало скандальних історій. Останні найгучніші трагедія у Княжичах, призначення 24-річної Анастасії Дєєвої заступницею міністра.Крім того, Авакову закидають роздачу нагородної зброї наближеним людям. Нещодавно у ЗМІ з’явилися прізвища 400 осіб, яких було удостоєно такої честі у 2014-2015 рр. Серед нагороджених – давній партнер Авакова Ігор Котвіцький, одіозний нардеп Сергій Пашинський та його дружина, і навіть олігарх Ігор Коломойський.

Неодноразово були зареєстровані постанови про відставку Авакова з посади. Востаннє це зробив нардеп Сергій Каплін. Однак сам міністр поставився до постанови з гумором: «Нічого страшного. Нехай буде ще одна».

Однією з найрезонасніших стала історія, коли Аваков жбурнув на засіданні у президента в губернатора Одещини Михайла Саакашвілі склянку з водою.

Свою оцінку роботі Авакова на посаді глави МВС можна висловити, взявши участь в опитуванні:



