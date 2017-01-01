На чиєму боці ви у «справі Насірова»? Опитування

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Кого підтримуєте ви: НАБУ чи главу фіскалів?

Співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення.

У цей час сам Насіров перебував у лікарні «Феофанія» – у нього діагностували інфаркт міокарда. Разом з тим глава НАБУ переконаний, що Насіров симулює інфаркт і обіцяє «діяти відповідно до закону», якщо буде виявлено фальсифікації з боку лікарів.

Перед тим, як прийти з підозрою до Насірова у лікарню, детективи НАБУ провели обшуки за місцем роботи і проживання Насірова. Обшуки відбулися у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Однак Ситник наголошує, що всі дії детективів та прокурорів були законні.

На час слідства Кабмін усунув Насірова з посади. Виконуватиме обов'язки голови ДФС Мирослав Продан.

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