Аваков закликав антитерористичний центр розібратися з блокадою на Донбасі

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Аваков звинуватив Садового у розгортанні блокади Донбасу задля відвернення уваги від львівського сміття

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Антитерористичний центр ухвалити рішення щодо блокади торгівлі з тимчасово окупованою територією.

Про це він заявив під час наради у вівторок.

«Я просив би керівників АТЦ, зважуючи всі відповідні повноваження антитерористичного центру, який керує всіма силовими операціями в зоні АТО, зважити все... і ухвалити відповідне рішення, і ми це рішення забезпечимо», – сказав Аваков.

Він зазначив, що наполягає на «ситуації мінімального критичного імпорту і товарообміну тільки життєвого рівня речей для України».

Також Аваков вважає, що мер Львова Андрій Садовий розгорнув торговельну блокаду Донбасу, щоб відвернути увагу громадськості від львівського сміття.



«Я звертаюся безпосередньо до шановного мера Львова пана Садового та голови фракції «Самопоміч» Олега Березюка. Ви за це відповідаєте. Ви приймали ці рішення, ви розгорнули кампанію в 20-градусні морози, ви почали цю авантюру, в тому числі, напевно, через те, щоб не так уважно дивилися на ті проблеми зі сміттям, які виникли у Львові. Ви пішли в цю брудну політичну м'ясорубку, ви за це відповідатимете», – сказав Аваков.

Нагадаємо, вчора учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Активісти торговельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна – Лисичанськ – Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата – Костянтинівка у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

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Джерело: УНН