Туреччина офіційно продовжила режим надзвичайного стану в країні

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Парламент Туреччини

Надзвичайний стан в країні діятиме щонайменше три місяці

Турецький парламент схвалив пропозицію щодо продовження режиму надзвичайного стану в країні на три місяці.

Про це повідомляє Hurriyet.

Згідно з повідомленням, режим надзвичайного стану в Туреччині продовжується ще на три місяці з 01:00 19 квітня 2017 року.

Зазначимо, надзвичайний стан продовжують у Туреччині вже втретє. Заходи пов'язані зі спробою державного перевороту в липні 2016 року.

Нагадаємо, що Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, підтримала продовження режиму надзвичайного стану в країні ще на три місяці. Спочатку режим надзвичайного стану був введений в країні після невдалої спроби державного перевороту влітку 2016 року.

Режим надзвичайного стану зокрема дозволяє президенту і уряду Туреччини вводити нові закони без схвалення парламенту.

Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.

Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.

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